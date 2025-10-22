Icon

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور
المواطن - فريق التحرير

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها الشمال منذ أشهر.

وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخًا “غير محدّد” باتجاه الشرق.

وهذه أول تجربة لصاروخ باليستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المقرر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.

