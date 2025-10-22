كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف
أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها الشمال منذ أشهر.
وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخًا “غير محدّد” باتجاه الشرق.
وهذه أول تجربة لصاروخ باليستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.
ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المقرر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعرب ترامب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.