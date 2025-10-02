إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟ الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
رصد علماء الفلك كوكبًا هائمًا في طور التكوين يبتلع نحو ستة مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية، في عملية نمو هائلة تزيل الفوارق المعروفة بين الكواكب والنجوم، بحسب دراسة نشرتها مجلة “ذي أستروفيزيكل جورنال ليترز”.
وبخلاف الأرض والمريخ والمشتري التي تدور حول الشمس، فإن الكوكب المكتشف يهيم بحرية في الفضاء دون أن يكون مرتبطًًا بأي نجم.
ويُعتقد بوجود تريليونات من هذه الكواكب في مجرة درب التبانة وحدها.
ويقع الكوكب المسمى “تشا 1107-7626” على بُعد نحو 620 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحرباء، وتفوق كتلته المشتري
بما بين خمس إلى عشر مرات، فيما يراوح عمره بين مليون ومليوني سنة.
وأوضح الباحثون أنّ نموه المتسارع يحدث بفضل قرص من الغاز والغبار يحيط به، حيث رُصد في أغسطس الماضي وهو يبتلع المادة بمعدل غير مسبوق بلغ ستة مليارات طن في الثانية، أي أسرع بثماني مرات مقارنة بالأشهر السابقة.
ووفقًا للفريق البحثي من جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وبمشاركة علماء من مرصد باليرمو الإيطالي، فقد أظهرت المراقبات باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، وبيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أن الكوكب يُظهر خصائص تُشبه إلى حد كبير المراحل الأولى لتشكل النجوم.
وأشار العلماء إلى أن هذه الظاهرة غير المسبوقة رافقها تغير في التركيبة الكيميائية للقرص المحيط بالكوكب، إذ رُصد بخار الماء أثناء مرحلة التراكم، وهي سمة شوهدت سابقًا لدى النجوم فقط.
ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يدفع إلى إعادة النظر في كيفية تشكل العوالم الأخرى في بداياتها.