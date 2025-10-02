كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل

Icon

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رصد علماء الفلك كوكبًا هائمًا في طور التكوين يبتلع نحو ستة مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية، في عملية نمو هائلة تزيل الفوارق المعروفة بين الكواكب والنجوم، بحسب دراسة نشرتها مجلة “ذي أستروفيزيكل جورنال ليترز”.

وبخلاف الأرض والمريخ والمشتري التي تدور حول الشمس، فإن الكوكب المكتشف يهيم بحرية في الفضاء دون أن يكون مرتبطًًا بأي نجم.

ويُعتقد بوجود تريليونات من هذه الكواكب في مجرة درب التبانة وحدها.

كوكب يبتلع الغاز والغبار

ويقع الكوكب المسمى “تشا 1107-7626” على بُعد نحو 620 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحرباء، وتفوق كتلته المشتري

بما بين خمس إلى عشر مرات، فيما يراوح عمره بين مليون ومليوني سنة.

وأوضح الباحثون أنّ نموه المتسارع يحدث بفضل قرص من الغاز والغبار يحيط به، حيث رُصد في أغسطس الماضي وهو يبتلع المادة بمعدل غير مسبوق بلغ ستة مليارات طن في الثانية، أي أسرع بثماني مرات مقارنة بالأشهر السابقة.
ووفقًا للفريق البحثي من جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وبمشاركة علماء من مرصد باليرمو الإيطالي، فقد أظهرت المراقبات باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، وبيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أن الكوكب يُظهر خصائص تُشبه إلى حد كبير المراحل الأولى لتشكل النجوم.

وأشار العلماء إلى أن هذه الظاهرة غير المسبوقة رافقها تغير في التركيبة الكيميائية للقرص المحيط بالكوكب، إذ رُصد بخار الماء أثناء مرحلة التراكم، وهي سمة شوهدت سابقًا لدى النجوم فقط.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يدفع إلى إعادة النظر في كيفية تشكل العوالم الأخرى في بداياتها.

