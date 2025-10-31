Icon

كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ مساءً
كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟
المواطن - فريق التحرير

حذّر فريق تقني من العواقب الجسدية لنمط الحياة العصري القائم على الراحة المفرطة، كالاستخدام الزائد للشاشات والاعتماد على التطبيقات في الأكل والعمل والتواصل، متوقعًا أن يصل البشر عام 2050 إلى حالة مشابهة لنموذج أطلق عليه اسم “سام”.

وأوضح الفريق في مدونة تطبيق وي وورد أن سام يجسد التأثيرات طويلة المدى للحياة الخاملة: بشرة باهتة، عينان غائرتان، رقبة منحنية تُعرف بـ الرقبة التقنية، وقدم متورمة.

وأكد الخبراء أن ما أسموه وباء الخمول يزداد انتشارًا بسبب تراجع النشاط البدني اليومي.

مخاطر عديدة

ووفقًا لتقرير نشرته ديلي ميل، تتضمن أبرز مخاطر هذا النمط:

السمنة وأمراض القلب نتيجة بطء الأيض وتخزين الدهون.

آلام الرقبة والظهر بسبب الجلوس الطويل والانحناء أمام الشاشات.

تيبّس المفاصل وفقدان مرونتها مع قلة الحركة.

تورم القدمين والدوالي بسبب ضعف الدورة الدموية.

الشيخوخة المبكرة وإجهاد العين الناتجين عن الضوء الأزرق وقلة الرمش.

تساقط الشعر بسبب ضعف تدفق الأكسجين إلى فروة الرأس.

وختم التقرير بالتنبيه إلى ضرورة كسر روتين الراحة المفرطة والعودة إلى الحركة اليومية لتجنب الانهيار الصحي المنتظر في عالم الراحة المطلقة.

