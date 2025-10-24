Icon

الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة Icon ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت Icon الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة Icon جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا Icon وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل Icon إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي Icon منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني Icon خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا Icon خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢١ مساءً
كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟
المواطن - واس

تُظهر الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر مرونة استثنائية في مواجهة خطر ابيضاض المرجان، وهو أكبر تهديد يواجه الشعاب المرجانية عالميًا، فقد أثبتت الأبحاث، بما في ذلك دراسات صادرة عن المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس”، أن هذه الشعاب قادرة على تحمّل درجات حرارة تفوق المتوسط الطبيعي دون أن تتعرض لمعدلات مرتفعة من الابيضاض.

ويحدث الابيضاض عندما ترتفع درجة حرارة مياه البحر بشكل حاد؛ مما يسبب إجهادًا للطحالب التكافلية المعروفة باسم “الزوزانتللا”، وهي كائنات دقيقة تعيش داخل أنسجة المرجان وتزوّده بنحو 90% من غذائه وألوانه، وعندما تتعرض هذه الطحالب للإجهاد، تغادر أنسجة المرجان، فيفقد لونه ويصبح أبيض؛ مما يجعله أكثر عرضة للموت.

وتُعزى مرونة مرجان شمال البحر الأحمر إلى قدرة طحالب “الزوزانتللا” على البقاء داخل المستعمرات وعدم مغادرتها بسهولة، أو ربما لاستضافة المرجان لأنواع من الطحالب أكثر مقاومة للحرارة، كما يسهم الانخفاض التدريجي في درجة حرارة المياه بعد موجات الحر في منح الشعاب فرصة للتعافي واستعادة نشاطها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد