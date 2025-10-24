كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟

تُظهر الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر مرونة استثنائية في مواجهة خطر ابيضاض المرجان، وهو أكبر تهديد يواجه الشعاب المرجانية عالميًا، فقد أثبتت الأبحاث، بما في ذلك دراسات صادرة عن المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس”، أن هذه الشعاب قادرة على تحمّل درجات حرارة تفوق المتوسط الطبيعي دون أن تتعرض لمعدلات مرتفعة من الابيضاض.

ويحدث الابيضاض عندما ترتفع درجة حرارة مياه البحر بشكل حاد؛ مما يسبب إجهادًا للطحالب التكافلية المعروفة باسم “الزوزانتللا”، وهي كائنات دقيقة تعيش داخل أنسجة المرجان وتزوّده بنحو 90% من غذائه وألوانه، وعندما تتعرض هذه الطحالب للإجهاد، تغادر أنسجة المرجان، فيفقد لونه ويصبح أبيض؛ مما يجعله أكثر عرضة للموت.

وتُعزى مرونة مرجان شمال البحر الأحمر إلى قدرة طحالب “الزوزانتللا” على البقاء داخل المستعمرات وعدم مغادرتها بسهولة، أو ربما لاستضافة المرجان لأنواع من الطحالب أكثر مقاومة للحرارة، كما يسهم الانخفاض التدريجي في درجة حرارة المياه بعد موجات الحر في منح الشعاب فرصة للتعافي واستعادة نشاطها.