لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026

دخلت جامعة شقراء لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجامعات Times Higher Education (THE) للعام 2026م.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة الجامعة في التطوير الأكاديمي والبحثي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، شكره لمنسوبي الجامعة على جهودهم المتميزة في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل مسيرتها في تحسين مخرجاتها وتجويد منظومتها التعليمية والبحثية في المرحلة القادمة -بإذن الله-.

ويأتي دخول الجامعة لهذا التصنيف العالمي؛ ليسلط الضوء على جهود الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة البحث العلمي وتأثيره الدولي، وتوسيع الشراكات الأكاديمية العالمية.

كما يجسد هذا الإنجاز تقدم الجامعة في مؤشرات الأداء التي يستند إليها التصنيف، والمتمثلة في كفاءة البيئة التعليمية، وقوة الإنتاج البحثي وجودته، والانفتاح الدولي ونقل المعرفة، بما يعزز مكانة الجامعة ضمن منظومة الجامعات السعودية الساعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم نوعي وتأثير عالمي.