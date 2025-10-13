Icon
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور فيصل بن فرحان في قمة السلام بشرم الشيخ

لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
المواطن - فريق التحرير

وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

قمة شرم الشيخ للسلام

وانطلقت منذ قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بقيادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة دول ومنظمات ووفود دولية وإقليمية بمناسبة التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

فيصل بن فرحان يرأس أعمال لجنتين بمجلس التنسيق السعودي القطري

فيصل بن فرحان يرأس أعمال لجنتين بمجلس التنسيق السعودي القطري

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووصل على أرض شرم الشيخ الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما وصل وفدا باراجواي وهولندا ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، إلى مصر، للمشاركة بقمة شرم الشيخ للسلام.

وأعلنت الرئاسة المصرية مشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قمة شرم الشيخ.

وتُعقد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة العديد من قادة الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالسلام والإغاثة الإنسانية، وستتناول القمة عددًا من الملفات المحورية، أبرزها تثبيت التهدئة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

