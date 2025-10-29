لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل وزير الاستثمار البريطاني: نتعلم من السعودية ونشاركها الطموح برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وشهد ولي العهد جلسة بعنوان “آفاق سوريا الجديدة” بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، وفق “الإخبارية”.
