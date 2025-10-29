لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وشهد ولي العهد جلسة بعنوان “آفاق سوريا الجديدة” بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، وفق “الإخبارية”.