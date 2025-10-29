Icon

لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين Icon الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل Icon وزير الاستثمار البريطاني: نتعلم من السعودية ونشاركها الطموح Icon برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم Icon السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا Icon التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل Icon ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين Icon ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وشهد ولي العهد جلسة بعنوان “آفاق سوريا الجديدة” بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، وفق “الإخبارية”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية

ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان 
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان 

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع...

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا...

أخبار رئيسية