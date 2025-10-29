Icon

لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٣ مساءً
لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض
المواطن - واس

جمع لقاء ثلاثي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو، في الرياض.

