بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٩ مساءً
لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، والباحة، ومكة المكرمة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة عسير.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية وتبوك, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف, والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة (15 – 25) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

