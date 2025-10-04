لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير أمطار على منطقة جازان سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف مصحوبة برياح نشطة، في ظل موجة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
أمطار غزيرة على حوية نمار بتهامة شفا #الطايف_الان
السبت ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٧هـــ
4 أكتوبر 2025م
من فهد المنصوري
.
. pic.twitter.com/ZfMZ2OkmzRقد يهمّك أيضاً
— طقس (@tqqs) October 4, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.