لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف مصحوبة برياح نشطة، في ظل موجة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.

