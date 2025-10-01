لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ما يقارب مئة آخرين، إثر انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في ولاية جاوة الشرقية.

وبحسب البيانات الرسمية، لا يزال ما لا يقل عن 91 طالبًا تحت الأنقاض الخرسانية بعد مرور يومين على انهيار مدرسة “الخزيني”، وذلك بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير العائلات التي أبلغت عن فقدان أبنائها.

وكشفت التقارير أن الغالبية العظمى من المفقودين هم طلاب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ما يزيد من المخاوف على حياتهم. وكانت التقديرات الأولية قد أشارت إلى وجود 38 عالقًا فقط، قبل أن تعلن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، مساء الثلاثاء، رفع العدد إلى 91 شخصًا.

وتواصل فرق الإنقاذ، التي يزيد عدد أفرادها عن 300 عنصر، جهودها منذ ساعات الصباح الأولى، بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض. ووقع الحادث بينما كان مئات الطلاب يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة التابعة للمدرسة، ما ضاعف من حجم الكارثة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة عمليات إنقاذ مؤثرة، من بينها لحظة انتشال طالب بدا في حالة جيدة من بين الركام، فيما أكدت السلطات أن المبنى المنهار كان يخضع لعملية توسعة غير مرخصة.