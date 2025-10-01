انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ما يقارب مئة آخرين، إثر انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في ولاية جاوة الشرقية.
وبحسب البيانات الرسمية، لا يزال ما لا يقل عن 91 طالبًا تحت الأنقاض الخرسانية بعد مرور يومين على انهيار مدرسة “الخزيني”، وذلك بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير العائلات التي أبلغت عن فقدان أبنائها.
وكشفت التقارير أن الغالبية العظمى من المفقودين هم طلاب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ما يزيد من المخاوف على حياتهم. وكانت التقديرات الأولية قد أشارت إلى وجود 38 عالقًا فقط، قبل أن تعلن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، مساء الثلاثاء، رفع العدد إلى 91 شخصًا.
وتواصل فرق الإنقاذ، التي يزيد عدد أفرادها عن 300 عنصر، جهودها منذ ساعات الصباح الأولى، بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض. ووقع الحادث بينما كان مئات الطلاب يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة التابعة للمدرسة، ما ضاعف من حجم الكارثة.
وأظهرت مقاطع مصوّرة عمليات إنقاذ مؤثرة، من بينها لحظة انتشال طالب بدا في حالة جيدة من بين الركام، فيما أكدت السلطات أن المبنى المنهار كان يخضع لعملية توسعة غير مرخصة.
Al menos 91 personas quedaron atrapadas después de que un edificio escolar colapsara en el distrito de #Sidoarjo en la provincia de #JavaOriental, informó la Agencia de Gestión de Desastres de #Indonesia https://t.co/ODzxLfDNNy pic.twitter.com/zDdXXObxHW
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 1, 2025