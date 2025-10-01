لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد مذهلة رائعة الجمال لجريان سيول سد الملك فهد في بيشة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة, نجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران, وعلى الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة, مكة المكرمة.