الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان انخفاض عقود خام برنت عند التسوية لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد مذهلة رائعة الجمال لجريان سيول سد الملك فهد في بيشة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة, نجران.
#بيشه طريق سد الملك فهد اليوم تصوير عضو الفريق سالم الغامدي @GamdiSalim64537 pic.twitter.com/ts1acHhbe8
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) October 1, 2025
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران, وعلى الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة, مكة المكرمة.