Icon

الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي Icon متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة Icon ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 Icon لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ Icon وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين Icon الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة Icon مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة Icon هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف Icon ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
مقارنة بالرجال

لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٥ مساءً
لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف باحثون أستراليون في دراسة، نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” Nature communications، أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثياً، ما قد يغير طريقة علاج هذا المرض.

وفي هذه الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران وتُعتبر من أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق في هذا المجال، حلل العلماء الحمض النووي لما يقرب من 200 ألف شخص يعانون من الاكتئاب لتحديد “العلامات” الجينية الشائعة.

قد يهمّك أيضاً
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا

الشورى يطالب بتشجيع النساء على الاستثمار الصناعي

الشورى يطالب بتشجيع النساء على الاستثمار الصناعي

أسباب القلق والاكتئاب

وبحسب المشروع الذي يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، كان لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.

وأوضحت الباحثة جودي توماس في بيان أن “تحديد العوامل الجينية الشائعة والمحددة لدى الرجال والنساء يُتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهد الطريق لعلاجات أكثر تخصيصاً”.

وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بـ7 آلاف علامة لدى الرجال.

وقد تؤثر بعض هذه الاختلافات الجينية أيضا على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات.

اضطرابات نفسية

وقالت جودي توماس: “اكتشفنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة”.

ويُعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، إذ يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت الباحثة بريتاني ميتشل “حتى الآن، لم تُجرَ دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية”.

وأضافت: “يشير عدد متزايد من المقالات إلى أن الكثير من الأدوية التي تُطوَّر حالياً والأبحاث التي أُجريت حتى الآن، تركّز بشكل أساسي على الرجال”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد