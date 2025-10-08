الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
كشف باحثون أستراليون في دراسة، نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” Nature communications، أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثياً، ما قد يغير طريقة علاج هذا المرض.
وفي هذه الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران وتُعتبر من أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق في هذا المجال، حلل العلماء الحمض النووي لما يقرب من 200 ألف شخص يعانون من الاكتئاب لتحديد “العلامات” الجينية الشائعة.
وبحسب المشروع الذي يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، كان لدى النساء ما يقرب من ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.
وأوضحت الباحثة جودي توماس في بيان أن “تحديد العوامل الجينية الشائعة والمحددة لدى الرجال والنساء يُتيح لنا فهم أسباب الاكتئاب بشكل أفضل، ويمهد الطريق لعلاجات أكثر تخصيصاً”.
وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بـ7 آلاف علامة لدى الرجال.
وقد تؤثر بعض هذه الاختلافات الجينية أيضا على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات.
وقالت جودي توماس: “اكتشفنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة”.
ويُعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، إذ يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.
وقالت الباحثة بريتاني ميتشل “حتى الآن، لم تُجرَ دراسات موثوقة كثيرة لتفسير اختلاف تأثير الاكتئاب على النساء والرجال، بما في ذلك الدور المحتمل للعوامل الوراثية”.
وأضافت: “يشير عدد متزايد من المقالات إلى أن الكثير من الأدوية التي تُطوَّر حالياً والأبحاث التي أُجريت حتى الآن، تركّز بشكل أساسي على الرجال”.