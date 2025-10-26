ليلة لبنانية استثنائية تجمع إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

في أجواء مفعمة بالرومانسية والطرب، أحيا النجمان إليسا ووائل كفوري أمسية استثنائية على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن حفلات موسم الرياض، بتنظيم من شركة بنش مارك، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به المقاعد، وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جعل اسم إليسا يتصدر الترند العالمي (Worldwide Trend).

قدمت إليسا باقة من أبرز أغنياتها التي تنوّعت بين الكلاسيكيات التي احبها الجمهور وأحدث أعمالها الغنائية، لتأسر قلوب الحضور بصوتها وأدائها المليء بالإحساس. وفور انتهائها من أداء أغنيتها الأخيرة “حانعيش”، فاجأتها الإعلامية أنابيلا هلال بالصعود إلى المسرح لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركها جمهور الرياض الغناء في لحظة مؤثرة عبرت فيها إليسا عن سعادتها وشكرها للجمهور.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الحفل، قالت إليسا: “أنا بحب موسم الرياض، وكنت حأزعل لو ما كنت بالموسم”، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الضخم الذي أصبح منصة عربية للإبداع والتميز.

عقب ذلك، صعد النجم وائل كفوري ليكمل الليلة اللبنانية بأداء مجموعة من أشهر أغانيه التي ردّدها الجمهور بحماس، مقدما مفاجأة خاصة بأداء أغنية الفنان محمد عبده “أبعاد كنتم” بأسلوبه المميز، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أضفوا على الأمسية طابعا طربيا خالدا.

ليلة جمعت بين العذوبة والرقي، أكدت من جديد أن موسم الرياض هو الوجهة الأجمل للطرب العربي، حيث تمتزج فيه الموسيقى، الفرح، والإبداع بتنظيم سعودي استثنائي.