ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد الرحى من أقدم الآلات في السعودية لطحن الحبوب فماذا تعرف عنها؟ مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟ إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031
أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً غنائياً على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 – 2026، برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك.
وافتتح الساهر الحفل بإهداء خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عبر أدائه أغنية “يا كل العشق”، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء في مشهدٍ جمع بين الامتنان والتقدير.
وتجلى حضور كاظم الساهر في تواصله الدافئ مع جمهور الرياض، الذي بادله المحبة والتصفيق طوال الأمسية. وقدّم خلال الحفل عدداً من أبرز أعماله التي رددها الحضور معه، في أجواءٍ موسيقية عكست عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره السعودي.
وقبل ختام الحفل، حرص كاظم على تحية الجمهور عن قرب والسلام عليهم، في لفتة تؤكد تقديره العميق لجمهوره السعودي ومحبتهم الكبيرة له.