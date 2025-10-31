ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض

أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً غنائياً على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 – 2026، برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك.

وافتتح الساهر الحفل بإهداء خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عبر أدائه أغنية “يا كل العشق”، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء في مشهدٍ جمع بين الامتنان والتقدير.

وتجلى حضور كاظم الساهر في تواصله الدافئ مع جمهور الرياض، الذي بادله المحبة والتصفيق طوال الأمسية. وقدّم خلال الحفل عدداً من أبرز أعماله التي رددها الحضور معه، في أجواءٍ موسيقية عكست عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره السعودي.

وقبل ختام الحفل، حرص كاظم على تحية الجمهور عن قرب والسلام عليهم، في لفتة تؤكد تقديره العميق لجمهوره السعودي ومحبتهم الكبيرة له.