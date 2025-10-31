Icon

ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض Icon تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد Icon الرحى من أقدم الآلات في السعودية لطحن الحبوب فماذا تعرف عنها؟  Icon مواقف الرياض تُفعّل المواقف المُدارة المجانية في حي العليا الغربي Icon ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟ Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز Icon خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين Icon خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها Icon ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية Icon السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٤ مساءً
ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً غنائياً على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 – 2026، برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك.

وافتتح الساهر الحفل بإهداء خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عبر أدائه أغنية “يا كل العشق”، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء في مشهدٍ جمع بين الامتنان والتقدير.

قد يهمّك أيضاً
ليلة كاظم الساهر في موسم الرياض رومانسية بامتياز

ليلة كاظم الساهر في موسم الرياض رومانسية بامتياز

أطرب سمعك مع القيصر كاظم الساهر في بوليفارد رياض سيتي

أطرب سمعك مع القيصر كاظم الساهر في بوليفارد رياض سيتي

وتجلى حضور كاظم الساهر في تواصله الدافئ مع جمهور الرياض، الذي بادله المحبة والتصفيق طوال الأمسية. وقدّم خلال الحفل عدداً من أبرز أعماله التي رددها الحضور معه، في أجواءٍ موسيقية عكست عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره السعودي.

وقبل ختام الحفل، حرص كاظم على تحية الجمهور عن قرب والسلام عليهم، في لفتة تؤكد تقديره العميق لجمهوره السعودي ومحبتهم الكبيرة له.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد