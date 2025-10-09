Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهد مبادرات وطنية تُمكّن الشباب والمرأة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي

مؤتمر LEARN 2025 يختتم أعماله بمشاركة 65 جهة محلية ودولية و205 متحدثين 

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٠ مساءً
مؤتمر LEARN 2025 يختتم أعماله بمشاركة 65 جهة محلية ودولية و205 متحدثين 
المواطن - فريق التحرير

اختتمت في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، أعمال مؤتمر LEARN 2025 في نسخته الثانية؛ الذي أُقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025 تحت شعار “رحلة التعلم”، ونظمته منصة ليرن بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة نخبة من قادة المهارات الرقمية والخبراء العالميين.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من 205 متحدثين يمثلون أبرز خبراء التعليم والتقنيات الذكية في المملكة والعالم، إلى جانب 65 جهة محلية ودولية عرضت أحدث الحلول التعليمية والتقنيات المتقدمة في مجالات التدريب والتعليم التطبيقي والواقعين المعزز والافتراضي، وذلك ضمن معرض LEARN المصاحب؛ الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة من حيث شموليته لمفهوم التعلم مدى الحياة وربطه مباشرةً بـ(رؤية السعودية 2030) واقتصاد المهارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤتمر LEARN الأستاذ عبدالله المقيطيب، أنَّ النسخة الثانية من المؤتمر حققت نجاحًا استثنائيًا من حيث المشاركة الدولية والمخرجات النوعية، مؤكّدًا أن المؤتمر أصبح منصة استراتيجية لتبادل الخبرات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وأن تمكين المواهب الشابة بالتقنيات المتقدمة هو المحرك الأساسي لازدهار الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن رحلة التعلم لا تكتمل دون إتقان خمس مهارات أساسية تمكّن الجيل الجديد من مواكبة التحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وشهد المؤتمر توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات محلية ودولية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير المنصات التعليمية، وتمكين الكفاءات الوطنية؛ دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية.

وأكدت مداولات المؤتمر أنَّ التعلم المستمر يمثل حجر الأساس في بناء القدرات الوطنية، وأنَّ وظائف المستقبل تتطلب جيلًا مرنًا قادرًا على التكيُّف مع متغيرات سوق العمل من خلال اكتساب مهارات رقمية جديدة وتوظيفها في ميادين العمل والإنتاج.

كما ركزت الجلسات على حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، حيث أجمع المتحدثون على أنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن الإنسان، بل مكملٌ له ومساهمٌ في تسريع الأعمال، وتحليل البيانات، وصياغة الخطط بدقة وكفاءة، وإعادة تشكيل ما تنتجه الأنظمة الذكية بمهاراتٍ إنسانيةٍ تعزز القيم وتخدم التنمية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بإطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي؛ تأكيدًا على التزام المملكة بمواصلة الاستثمار في الإنسان، وترسيخ موقعها كمركز عالمي لصناعة المعرفة والابتكار، وبناء جيل رقمي مبدع يقود التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد