مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام

تستضيف العاصمة الرياض يومي 21 و22 نوفمبر المقبل النسخة الرابعة من مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام (MESTRO)، الذي يعد من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في علاج الأورام بالإشعاع.

ويركز المؤتمر هذا العام 2025م على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في رعاية مرضى السرطان من خلال فرق متعددة التخصصات، والعلوم الأساسية، والأبحاث التطبيقية، والتجارب السريرية، كما يتضمن البرنامج جلسات علمية متنوعة، ومنصة تفاعلية للمتحدثين والمرضى، إضافة إلى معرض تقني متخصص.

ووفقًا للجنة المنظمة، فقد تم تسجيل أكثر من ألف مشارك واستلام 90 ملخصًا بحثيا فيما سيشارك أكثر من 80 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، يمثلون نخبة من العلماء والباحثين من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المراكز البحثية العالمية، إلى جانب حضور لافت من شركات التقنية والدواء.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور سعد الرشيدي أن هذه التظاهرة العلمية الذي تقام في جامعة الفيصل بالرياض تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المؤتمر يشهد توسعا متزايدا عاما بعد عام في حجم المشاركة ونوعية الطروحات العلمية.