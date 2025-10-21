Icon

مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين Icon حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية Icon الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض Icon بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور Icon تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان Icon برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة Icon التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة Icon إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل Icon معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين Icon مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عوّض الدولار خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة باستمداد الدعم من تراجع الين، وانخفضت العملة اليابانية في أحدث المعاملات 0.4% إلى 151.38 ينًا مقابل الدولار.

وعانى الين أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.33% إلى 176.06 ينًا، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.28% إلى 202.55 ين.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب تنزل عن أعلى سعر في سبعة أسابيع بفعل صعود الدولار

أسعار الذهب تنزل عن أعلى سعر في سبعة أسابيع بفعل صعود الدولار

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3383 دولار، في حين هبط اليورو 0.1% إلى 1.1630 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 98.77 دولارًا، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6499 دولار أمريكي.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5727 دولار أمريكي، في حين صعد اليوان في الداخل بشكل طفيف إلى 7.1183 للدولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد