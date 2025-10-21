مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية!
عوّض الدولار خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة باستمداد الدعم من تراجع الين، وانخفضت العملة اليابانية في أحدث المعاملات 0.4% إلى 151.38 ينًا مقابل الدولار.
وعانى الين أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.33% إلى 176.06 ينًا، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.28% إلى 202.55 ين.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3383 دولار، في حين هبط اليورو 0.1% إلى 1.1630 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 98.77 دولارًا، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6499 دولار أمريكي.
كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5727 دولار أمريكي، في حين صعد اليوان في الداخل بشكل طفيف إلى 7.1183 للدولار.