مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين

عوّض الدولار خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة باستمداد الدعم من تراجع الين، وانخفضت العملة اليابانية في أحدث المعاملات 0.4% إلى 151.38 ينًا مقابل الدولار.

وعانى الين أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.33% إلى 176.06 ينًا، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.28% إلى 202.55 ين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.3383 دولار، في حين هبط اليورو 0.1% إلى 1.1630 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16% إلى 98.77 دولارًا، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6499 دولار أمريكي.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5727 دولار أمريكي، في حين صعد اليوان في الداخل بشكل طفيف إلى 7.1183 للدولار.