Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب Icon ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ Icon فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث Icon سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد Icon القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض Icon تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية Icon أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب Icon طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (98.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (11545.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (232) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (35) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (221) شركة.
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وأمريكانا، والعربية، وملكية ريت، وجاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وشمس، وأسمنت المدينة، والأبحاث والإعلام، وجازادكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.36%) و(9.99%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأسمنت اليمامة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (149.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (25072.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً فوق 10519 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً فوق 10519 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد