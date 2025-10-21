مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (98.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (11545.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (232) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (35) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (221) شركة.
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وأمريكانا، والعربية، وملكية ريت، وجاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وشمس، وأسمنت المدينة، والأبحاث والإعلام، وجازادكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.36%) و(9.99%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأسمنت اليمامة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (149.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (25072.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.