ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.

وقال ماكرون، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس، إن وقف الحرب كان “من مصلحة الشعب الإسرائيلي”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية لضمان استمرار مسار السلام.

ساعات حاسمة

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”، مؤكداً أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

السلام هدفنا

وأوضح ماكرون، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخاص بغزة المنعقد في باريس، أن مسار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واضح ويجب الالتزام به لضمان نجاح عملية السلام، مضيفاً أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”.

كذلك أشار الرئيس الفرنسي إلى أن “السلام كان هدفنا المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مشدداً على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار القطاع، واعتبر أن “وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر أساسي ويجب وضع جدول زمني واضح لتحقيقها”.