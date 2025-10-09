Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في غزة

ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.

وقال ماكرون، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس، إن وقف الحرب كان “من مصلحة الشعب الإسرائيلي”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية لضمان استمرار مسار السلام.

قد يهمّك أيضاً
زيارة ماكرون للسعودية تعكس تقدير فرنسا لولي العهد ودور المملكة المحوري عالميًّا

زيارة ماكرون للسعودية تعكس تقدير فرنسا لولي العهد ودور المملكة المحوري عالميًّا

ماكرون يفضح خطة “الكراهية” لمارين لوبان

ماكرون يفضح خطة “الكراهية” لمارين لوبان

ساعات حاسمة

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”، مؤكداً أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

كما أكد أن وقف الحرب في غزة كان “من مصلحة الشعب الإسرائيلي”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام التام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وعدد من الدول.

السلام هدفنا

وأوضح ماكرون، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخاص بغزة المنعقد في باريس، أن مسار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واضح ويجب الالتزام به لضمان نجاح عملية السلام، مضيفاً أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”.

كذلك أشار الرئيس الفرنسي إلى أن “السلام كان هدفنا المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مشدداً على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار القطاع، واعتبر أن “وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر أساسي ويجب وضع جدول زمني واضح لتحقيقها”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا
العالم

أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا

العالم