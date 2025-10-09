ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.
وقال ماكرون، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس، إن وقف الحرب كان “من مصلحة الشعب الإسرائيلي”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية لضمان استمرار مسار السلام.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”، مؤكداً أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
كما أكد أن وقف الحرب في غزة كان “من مصلحة الشعب الإسرائيلي”، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام التام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وعدد من الدول.
وأوضح ماكرون، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الخاص بغزة المنعقد في باريس، أن مسار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واضح ويجب الالتزام به لضمان نجاح عملية السلام، مضيفاً أن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة”.
كذلك أشار الرئيس الفرنسي إلى أن “السلام كان هدفنا المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مشدداً على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار القطاع، واعتبر أن “وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية أمر أساسي ويجب وضع جدول زمني واضح لتحقيقها”.