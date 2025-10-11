ماكرون يعيد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، مكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة.

سيباستيان رئيسًا للوزراء بفرنسا

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.

وكان ليكورنو قد عُين مسبقًا رئيسًا للوزراء في سبتمبر الماضي، ليخلف فرانسوا بايرو.

يذكر أن ليكورنو البالغ من العمر 39 عامًا، كان يشغل منصب وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى منذ عام 2022 م، وشغل سابقًا مناصب وزير أقاليم ما وراء البحار، ووزير السلطات المحلية، ووزير الدولة للتحول البيئي.