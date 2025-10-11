Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ماكرون يعيد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ صباحاً
ماكرون يعيد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، مكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة.

سيباستيان رئيسًا للوزراء بفرنسا

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.

قد يهمّك أيضاً
انتقادات لاذعة بحق ماكرون بسبب صور العراة

انتقادات لاذعة بحق ماكرون بسبب صور العراة

اختطاف رجل في وضح النهار يصيب الفرنسيين بالصدمة

اختطاف رجل في وضح النهار يصيب الفرنسيين بالصدمة

وكان ليكورنو قد عُين مسبقًا رئيسًا للوزراء في سبتمبر الماضي، ليخلف فرانسوا بايرو.

يذكر أن ليكورنو البالغ من العمر 39 عامًا، كان يشغل منصب وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى منذ عام 2022 م، وشغل سابقًا مناصب وزير أقاليم ما وراء البحار، ووزير السلطات المحلية، ووزير الدولة للتحول البيئي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا
العالم

أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا

العالم
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة
العالم

رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال...

العالم
ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة
العالم

ماكرون: مستعدون للمشاركة في تنفيذ اتفاق غزة

العالم