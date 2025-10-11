ماكرون يعيد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، مكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.
وكان ليكورنو قد عُين مسبقًا رئيسًا للوزراء في سبتمبر الماضي، ليخلف فرانسوا بايرو.
يذكر أن ليكورنو البالغ من العمر 39 عامًا، كان يشغل منصب وزير الجيوش وشؤون المحاربين القدامى منذ عام 2022 م، وشغل سابقًا مناصب وزير أقاليم ما وراء البحار، ووزير السلطات المحلية، ووزير الدولة للتحول البيئي.