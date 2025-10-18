مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشلسي يفوز على نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
عزز مانشستر سيتي صدارته المؤقتة للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على إيفرتون (2-0)، بفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند الذي رفع رصيد فريقه إلى (16) نقطة متقدمًا على أرسنال المتصدر بفارق الأهداف.
وتسبب تشلسي بإقالة مدرب نوتنغهام فوريست الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة سجلها جوش أتشيمبونغ، وبيدرو نيتو، وريس جيمس، ليرتقي تشلسي إلى المركز السادس برصيد (14) نقطة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند (5) نقاط في المركز الثامن عشر.
كما فاز برايتون على نيوكاسل (2-1)، وبيرنلي على ليدز (2-0)، وسندرلاند على ولفرهامبتون (2-0)، فيما تعادل كريستال بالاس مع بورنموث (3-3).