Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشلسي يفوز على نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشلسي يفوز على نوتنغهام بالدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عزز مانشستر سيتي صدارته المؤقتة للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على إيفرتون (2-0)، بفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند الذي رفع رصيد فريقه إلى (16) نقطة متقدمًا على أرسنال المتصدر بفارق الأهداف.

وتسبب تشلسي بإقالة مدرب نوتنغهام فوريست الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة سجلها جوش أتشيمبونغ، وبيدرو نيتو، وريس جيمس، ليرتقي تشلسي إلى المركز السادس برصيد (14) نقطة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند (5) نقاط في المركز الثامن عشر.

قد يهمّك أيضاً
هل يُشارك رودري في كأس العالم للأندية؟.. غوارديولا يُجيب

هل يُشارك رودري في كأس العالم للأندية؟.. غوارديولا يُجيب

ساني يجتاز الفحوصات ويوقع لـ بايرن ميونيخ رسميًا

ساني يجتاز الفحوصات ويوقع لـ بايرن ميونيخ رسميًا

كما فاز برايتون على نيوكاسل (2-1)، وبيرنلي على ليدز (2-0)، وسندرلاند على ولفرهامبتون (2-0)، فيما تعادل كريستال بالاس مع بورنموث (3-3).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد