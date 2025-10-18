مانشستر سيتي يعزز صدارته وتشلسي يفوز على نوتنغهام بالدوري الإنجليزي

عزز مانشستر سيتي صدارته المؤقتة للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على إيفرتون (2-0)، بفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند الذي رفع رصيد فريقه إلى (16) نقطة متقدمًا على أرسنال المتصدر بفارق الأهداف.

وتسبب تشلسي بإقالة مدرب نوتنغهام فوريست الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة سجلها جوش أتشيمبونغ، وبيدرو نيتو، وريس جيمس، ليرتقي تشلسي إلى المركز السادس برصيد (14) نقطة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند (5) نقاط في المركز الثامن عشر.

كما فاز برايتون على نيوكاسل (2-1)، وبيرنلي على ليدز (2-0)، وسندرلاند على ولفرهامبتون (2-0)، فيما تعادل كريستال بالاس مع بورنموث (3-3).