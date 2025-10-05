مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جي تك كوميونتي” وذلك في منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل إرلينج هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي، والرابع هذا الموسم في بطولة الدوري.

ورفع السيتي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الخامس ليبقى على بعد ثلاث نقاط فقط من أرسنال صاحب الصدارة.

أما برينتفورد فتلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليبقى في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.