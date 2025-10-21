مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp

أعلنت شركة “مايكروسوفت” إصلاح ثغرة أمنية بالغة الخطورة في أنظمتها، وصفت بأنها من أخطر الثغرات التي واجهتها الشركة في تاريخها.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الثغرة اكتشفت في طريقة معالجة طلبات الإنترنت المعروف بـ (HTTP).

وذكرت أن هذه الثغرة قد تتيح تجاوز أنظمة الحماية والوصول إلى بيانات حساسة أو تعطيل الخادم المستهدف بالكامل.

وأكدت “مايكروسوفت” أنها لم ترصد حتى الآن أي حالات استغلال فعلية للثغرة، لكنها دعت المستخدمين والمطورين إلى تطبيق التحديثات الأمنية فورًا لتأمين بيئات العمل.

وطالبت الشركة مستخدمي “.NET 8” والإصدارات الأحدث بتثبيت آخر التحديثات المتاحة.

واختتمت “مايكروسوفت” بيانها بتأكيد استمرار جهودها لتعزيز أمن بيئات التطوير والخدمات السحابية، في ظل تزايد محاولات استغلال الثغرات الإلكترونية على المستوى العالمي.