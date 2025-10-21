مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025 سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
أعلنت شركة “مايكروسوفت” إصلاح ثغرة أمنية بالغة الخطورة في أنظمتها، وصفت بأنها من أخطر الثغرات التي واجهتها الشركة في تاريخها.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الثغرة اكتشفت في طريقة معالجة طلبات الإنترنت المعروف بـ (HTTP).
وذكرت أن هذه الثغرة قد تتيح تجاوز أنظمة الحماية والوصول إلى بيانات حساسة أو تعطيل الخادم المستهدف بالكامل.
وأكدت “مايكروسوفت” أنها لم ترصد حتى الآن أي حالات استغلال فعلية للثغرة، لكنها دعت المستخدمين والمطورين إلى تطبيق التحديثات الأمنية فورًا لتأمين بيئات العمل.
وطالبت الشركة مستخدمي “.NET 8” والإصدارات الأحدث بتثبيت آخر التحديثات المتاحة.
واختتمت “مايكروسوفت” بيانها بتأكيد استمرار جهودها لتعزيز أمن بيئات التطوير والخدمات السحابية، في ظل تزايد محاولات استغلال الثغرات الإلكترونية على المستوى العالمي.