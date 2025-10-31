ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟ إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031 توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء
استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء المتبع في حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس، إنه في حال الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها حماية للمبلغ، مؤكدة أنه يتوجب الحصول على نسخة جديدة.