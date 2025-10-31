ما الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها؟

Icon

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء المتبع في حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس، إنه في حال الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها حماية للمبلغ، مؤكدة أنه يتوجب الحصول على نسخة جديدة.

