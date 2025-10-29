ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟

قالت شبكة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان، إنه في حال قيام المؤجر ببيع العقار قبل انتهاء مدة العقد، فإن العقد الإيجاري يُنقل تلقائيًا إلى المالك الجديد عبر خدمة “تغيير المؤجر” في شبكة إيجار، مع بقاء الحد الأعلى للإيجار دون أي تغيير.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس أن هذه الخدمة تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك الجديد وفقًا لأنظمة ولوائح “إيجار”، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل أو تنفيذ الخدمة، يمكن زيارة موقع الشبكة عبر الرابط: www.ejar.sa أو التواصل عبر الرقم الموحد (199011).

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.