ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024 الصناعة تصدر 138 ترخيصًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 79 مصنعًا خلال سبتمبر 2025 طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج
قالت شبكة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان، إنه في حال قيام المؤجر ببيع العقار قبل انتهاء مدة العقد، فإن العقد الإيجاري يُنقل تلقائيًا إلى المالك الجديد عبر خدمة “تغيير المؤجر” في شبكة إيجار، مع بقاء الحد الأعلى للإيجار دون أي تغيير.
وتابعت إيجار عبر منصة إكس أن هذه الخدمة تضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك الجديد وفقًا لأنظمة ولوائح “إيجار”، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل أو تنفيذ الخدمة، يمكن زيارة موقع الشبكة عبر الرابط: www.ejar.sa أو التواصل عبر الرقم الموحد (199011).
كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:
-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.
-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.
-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.