أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة بـ شركة الخزف وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
أكد متحدث وزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، أن المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية تشمل من لديهم عاملين فأكثر.
وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هذا الأمر يأتي بهدف ضمان حقوق العمالة وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
ونوه إلى أن المرحلة الخامسة ستبدأ في يناير 2026 لتشمل جميع العمالة المساندة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت أمس الأربعاء بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة (المنزلية) إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة.