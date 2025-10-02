ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، أن المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية تشمل من لديهم عاملين فأكثر.

وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هذا الأمر يأتي بهدف ضمان حقوق العمالة وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ونوه إلى أن المرحلة الخامسة ستبدأ في يناير 2026 لتشمل جميع العمالة المساندة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت أمس الأربعاء بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة (المنزلية) إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة.