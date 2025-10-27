Icon

ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟
المواطن - فريق التحرير

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا حول المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع، مؤكدة أن هذه الضريبة تُعد من الأدوات الأساسية التي تطبقها الهيئة ضمن منظومة الضرائب في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة المالية والضريبية المعمول بها.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس، أن ضريبة الاستقطاع تُفرض على الدخل الناتج عن الخدمات التي تقدمها المنشآت غير المقيمة داخل المملكة، متى ما كانت هذه الخدمات ناتجة عن نشاط اقتصادي داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضافت الهيئة أن هذه الضريبة تلزم أي شخص أو منشأة مقيمة في المملكة عند قيامها بدفع مبالغ مالية إلى جهة غير مقيمة (سواء كانت شركة أو فردًا خارج المملكة) بأن تستقطع نسبة محددة من إجمالي المبلغ المدفوع، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بحسب طبيعة المقابل المالي المدفوع (مثل خدمات استشارية، أو عوائد مالية، أو إتاوات، وغيرها).

ويهدف تطبيق ضريبة الاستقطاع إلى ضمان العدالة الضريبية بين المنشآت المقيمة وغير المقيمة، وتعزيز الامتثال الضريبي داخل المملكة، بما ينسجم مع أهداف النظام المالي السعودي في تحقيق الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

