جميع المدن والمحافظات في المملكة تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق

متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٥ مساءً
متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية
المواطن - فريق التحرير

نفى المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج، ما تم تداوله حول دراسة لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مناطق المملكة.

حقيقة تثبيت الإيجارات

وقال متحدث هيئة العقار، عبر حسابه في منصة إكس: “إشارةً إلى ما تم تداوله حول دراسة لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مناطق المملكة، نود التأكيد على أنه لا توجد في الوقت الحالي أي دراسة لتطبيق الأحكام في مدن أخرى، وأن جميع المدن والمحافظات في المملكة تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق فيها، ويُتخذ — عند الحاجة — ما يستلزم ذلك وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيه الكريم لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

استقرار أسعار الإيجارات

وتابع “كما نؤكد أن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في السوق يدعمان قدرة السوق على تحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة لتطبيق ضوابط جديدة”.

