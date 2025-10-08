الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
نفى المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج، ما تم تداوله حول دراسة لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مناطق المملكة.
وقال متحدث هيئة العقار، عبر حسابه في منصة إكس: “إشارةً إلى ما تم تداوله حول دراسة لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مناطق المملكة، نود التأكيد على أنه لا توجد في الوقت الحالي أي دراسة لتطبيق الأحكام في مدن أخرى، وأن جميع المدن والمحافظات في المملكة تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق فيها، ويُتخذ — عند الحاجة — ما يستلزم ذلك وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيه الكريم لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وتابع “كما نؤكد أن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في السوق يدعمان قدرة السوق على تحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة لتطبيق ضوابط جديدة”.
— المتحدث الرسمي لهيئة العقار (@SpokespRega) October 8, 2025