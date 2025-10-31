Icon

متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابه في تطبيق GOSI ثم اختيار أيقونة المنافع ولتفاصيل أكثر يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.

صرف مستحقات الدفعة الواحدة

وصرف مستحقات الدفعة الواحدة هي خدمة إلكترونية تقدمها التأمينات الاجتماعية تتيح للمشترك/أفراد العائلة طلب صرف مستحقات الدفعة الواحدة​ -المبلغ الذي يستحق مرة واحدة- حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش وفق شروط وأحكام النظام، علمًا بأن اعتماد الطلب في النظام لا يعني الصرف المباشر للمنفعة وإيداع المبلغ في الحساب، حيث يتم انتظار إصدار مسير الرواتب لإيداع مبلغ المنفعة في الحساب دون الحاجة لمراجعة الجهة.​

خطوات الخدمة

1- الدخول على الخدمة بالضغط على “ابدأ الخدمة”.
2- من قائمة منافع المعاشات النقر على أيقونة تقديم لمنفعة دفعة التقاعد.
(أيقونة التقديم تظهر في حال كنت مؤهل لاستحقاق المنفعة)
3- تعبئة البيانات المطلوبة ثم تقديم الطلب.

متطلبات الخدمة

​​​1- إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2- إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك أقل من 120 شهرًا ، ويشترط أن يكون المشترك قد استمر في مزاولة هذه الأعمال طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.

3- إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.​

4- بلوغ سن الستين مع عدم توفر مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش.

5- إذا حكم على المشترك بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من 120 شهرًا.

