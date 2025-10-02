متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟

الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
أكدت التأمينات الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين والعاملين، يكون إلزامياً في نظام التأمينات، في حال وجود علاقة عمل بين العامل والموظف وجهة العمل.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أنه يتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمنشأة تسجيلي في التأمينات قبل موعد مباشرة العمل؟”.
وردت التأمينات بقولها: “حياك الله.. التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، ويلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد”.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمشترك تعديل مدة الاشتراك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.