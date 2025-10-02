Icon

بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل

متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٢ مساءً
متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟
المواطن - فريق التحرير

أكدت التأمينات الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين والعاملين، يكون إلزامياً في نظام التأمينات، في حال وجود علاقة عمل بين العامل والموظف وجهة العمل.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أنه يتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.

تسجيل الموظفين في التأمينات

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يحق للمنشأة تسجيلي في التأمينات قبل موعد مباشرة العمل؟”.

وردت التأمينات بقولها: “حياك الله.. التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، ويلزم تسجيل تاريخ الالتحاق الصحيح حسب العقد”.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن للمشترك تعديل مدة الاشتراك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

في سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

لا يمكن شراء مدد خدمة

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك بأنظمة  التأمين والتقاعد

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

