مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع في السودان على مدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقال المجلس في بيان “ندد أعضاء مجلس الأمن بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر وتأثيره المدمر على السكان المدنيين”.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ “إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، منها فظائع بدوافع عرقية”.

الأزمة في السودان

وقد عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة حول السودان، استمع خلالها لإحاطتين من توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومارتا فوبي مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية وإحلال السلام.

ورأى المسؤولان الأمميان أن سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع “تحول كبير” في الأزمة بالسودان، مشيرين إلى أن “الأخبار القادمة من شمال دارفور مروعة”.

واعتبرا أنه “يجب على الأطراف بالسودان العودة للمفاوضات، ويجب إنهاء القتال فوراً والبدء بحوار في السودان”. وأشارا إلى أن “الآلية الرباعية تعمل على إعداد حوار سوداني سوداني برعاية الاتحاد الأفريقي”، معتبرين أن “النزاع في السودان وصل لنقطة حرجة جديدة، ويجب اتخاذ إجراء حاسم والوقوف مع الشعب السوداني”.

ورأى المسؤولان أن “مجلس الأمن لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع التدهور في الفاشر”، مشددين على أنه “لا يوجد ممر آمن في الفاشر حالياً لنزوح المدنيين”.

أوضاع كارثية

وأكدا أن “الفاشر تشهد مستويات كارثية من المعاناة.. هناك حالات قتل واغتصاب للنساء في الفاشر.. وسط نزوح مئات الآلاف من الفاشر إلى منطقة طويلة”. وأشارا إلى استعدادات تتم حالياً في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لاستقبال موجة كبيرة من النازحين من السودان.

كما تحدثا عن “تقارير عن إعدامات غير قانونية في الفاشر بعد دخول قوات الدعم السريع” للمدينة، مشيرين أيضاً إلى “تقارير حول ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع في بارا بكردفان”.

واعتبر المسؤولان الأمميان أن “الفظائع في السودان ترتكب دون محاسبة”، مشددين على ضرورة “وقف تسليح الأطراف” و”بدء تحقيق في الانتهاكات”.

وطالبا مجلس الأمن بـ”الضغط على الأطراف السودانية”، معتبرين أن “العالم فشل في وقف المجازر في الفاشر”، ومشيرين إلى وجود “لا مبالاة دولية بشأن ما يحدث في السودان”.

وشدد المسؤولان الأمميان على “ضرورة وصول المساعدات للسودان”، مشيرين إلى أن “قوات الدعم السريع تمنع وصول المساعدات إلى الفاشر”. وأوضحا أن “أكثر من 40 بالمئة من السودانيين لا يحصلون على طعام كاف” بينما “الأطفال معرضون لخطر كبير بسبب الأمراض”.