Icon

الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر Icon البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود Icon إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني Icon غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Icon إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل Icon وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 Icon لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 Icon ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق

مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٩ مساءً
مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع في السودان على مدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقال المجلس في بيان “ندد أعضاء مجلس الأمن بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر وتأثيره المدمر على السكان المدنيين”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر

السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع...

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الفاشر إلى 60 قتيلًا

وعبر المجلس عن قلقه البالغ “إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، منها فظائع بدوافع عرقية”.

الأزمة في السودان

وقد عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة حول السودان، استمع خلالها لإحاطتين من توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومارتا فوبي مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية وإحلال السلام.

ورأى المسؤولان الأمميان أن سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع “تحول كبير” في الأزمة بالسودان، مشيرين إلى أن “الأخبار القادمة من شمال دارفور مروعة”.

واعتبرا أنه “يجب على الأطراف بالسودان العودة للمفاوضات، ويجب إنهاء القتال فوراً والبدء بحوار في السودان”. وأشارا إلى أن “الآلية الرباعية تعمل على إعداد حوار سوداني سوداني برعاية الاتحاد الأفريقي”، معتبرين أن “النزاع في السودان وصل لنقطة حرجة جديدة، ويجب اتخاذ إجراء حاسم والوقوف مع الشعب السوداني”.

ورأى المسؤولان أن “مجلس الأمن لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع التدهور في الفاشر”، مشددين على أنه “لا يوجد ممر آمن في الفاشر حالياً لنزوح المدنيين”.

أوضاع كارثية

وأكدا أن “الفاشر تشهد مستويات كارثية من المعاناة.. هناك حالات قتل واغتصاب للنساء في الفاشر.. وسط نزوح مئات الآلاف من الفاشر إلى منطقة طويلة”. وأشارا إلى استعدادات تتم حالياً في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لاستقبال موجة كبيرة من النازحين من السودان.

كما تحدثا عن “تقارير عن إعدامات غير قانونية في الفاشر بعد دخول قوات الدعم السريع” للمدينة، مشيرين أيضاً إلى “تقارير حول ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع في بارا بكردفان”.

واعتبر المسؤولان الأمميان أن “الفظائع في السودان ترتكب دون محاسبة”، مشددين على ضرورة “وقف تسليح الأطراف” و”بدء تحقيق في الانتهاكات”.

وطالبا مجلس الأمن بـ”الضغط على الأطراف السودانية”، معتبرين أن “العالم فشل في وقف المجازر في الفاشر”، ومشيرين إلى وجود “لا مبالاة دولية بشأن ما يحدث في السودان”.

وشدد المسؤولان الأمميان على “ضرورة وصول المساعدات للسودان”، مشيرين إلى أن “قوات الدعم السريع تمنع وصول المساعدات إلى الفاشر”. وأوضحا أن “أكثر من 40 بالمئة من السودانيين لا يحصلون على طعام كاف” بينما “الأطفال معرضون لخطر كبير بسبب الأمراض”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر
أخبار رئيسية

السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية...

أخبار رئيسية