مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، وهو ضابط عسكري في مدغشقر، اليوم، أن مجلسًا عسكريًا يضم أعضاء من الجيش والشرطة الوطنية تولى السلطة في البلاد.
وكان رئيس البلاد أندريه راجولينا قد أعلن في وقت سابق اليوم حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة من شأنها زيادة حدة الأزمة السياسية التي تشهدها مدغشقر، مع استمرار الاحتجاجات والانقسامات داخل الجيش.