مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر

أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، وهو ضابط عسكري في مدغشقر، اليوم، أن مجلسًا عسكريًا يضم أعضاء من الجيش والشرطة الوطنية تولى السلطة في البلاد.

وكان رئيس البلاد أندريه راجولينا قد أعلن في وقت سابق اليوم حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة من شأنها زيادة حدة الأزمة السياسية التي تشهدها مدغشقر، مع استمرار الاحتجاجات والانقسامات داخل الجيش.