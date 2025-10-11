Icon

يجسِّد الحفاوة السعودية بمعايير عالمية

“مجموعة إيلاف” تفتتح “فندق إيلاف طيبة” بجوار الحرم النبوي

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ مساءً
“مجموعة إيلاف” تفتتح “فندق إيلاف طيبة” بجوار الحرم النبوي
المواطن - فريق التحرير

افتتح الدكتور عبد الرؤوف مناع، رئيس مجلس إدارة “مجموعة إيلاف”، الرائدة في مجال الضيافة، فندق “إيلاف طيبة” بالمدينة المنورة؛ الذي يحظى بموقع استثنائي على بُعد خطوات من ساحة المسجد النبوي الشريف، ويتميز بتقديم الضيافة السعودية التي تعبّر عن تنوّع الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ويتماشى مع المعايير العالمية.

حضر الافتتاح عددٌ من المسؤولين ورجال الأعمال والسياحة والإعلام، وقيادات ومنسوبي مجموعة إيلاف.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور عبد الرؤوف مناع كلمةً ترحيبيةً بالضيوف، عبّر خلالها عن اعتزازه بافتتاح الفندق الجديد “إيلاف طيبة” بجوار الحرم النبوي الشريف، مؤكدًا أن مجموعة “إيلاف” تسعى من خلال هذا الفندق إلى تقديم تجربة ضيافة استثنائية تليق بضيوف المدينة المنورة من الزوار والحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وعقب الحفل، تعرّف الحضور على مرافق فندق إيلاف طيبة، من خلال فكرة مبتكرة قدمتها مجموعة إيلاف؛ وهو جواز سفر داخل الفندق، تعرّف الحاضرون من خلاله على غرف الفندق وأجنحته، حيث يضم “جواز إيلاف” خمس صفحات تمثل خمسة أنواع مختلفة من الغرف قام الضيوف بزيارتها، كما تعرفوا على ما يقدمه الفندق من مرافق وخدمات تجسِّد التزام مجموعة إيلاف بتقديم تجربة ضيافة سعودية أصيلة وفق المعايير العالمية. وبعد انتهاء الجولة حصل الضيوف على هدايا تذكارية من الفندق.

ويمتاز فندق “إيلاف طيبة” بموقعه الإستراتيجي، في قلب المدينة المنورة، مع إطلالة على ساحة الحرم النبوي الشريف، وبالقرب من المراكز التجارية الرئيسية، مما يجعله موقعًا متميزًا يسهل الوصول إليه، ويخدم ضيوفه بتوفير تجربة إقامة فريدة.

وكان فندق إيلاف طيبة قد شهد تطويرًا شاملًا في الغرف والأجنحة والمرافق العامة والخدمات، بما يتوافق مع معايير الضيافة الحديثة، وما يضمن احتفاظ الفندق بمكانته كأحد أكثر فنادق المدينة ثقةً لدى الزوّار والمعتمرين.

ويحتوي فندق إيلاف طيبة، بعد تطويره، على 255 غرفةً وجناحًا صُممت بعناية لتلبية احتياجات العائلات والمجموعات والمسافرين الأفراد، تميزت أغلبها بإطلالات على الحرم النبوي، كما يضم جميع المرافق والخدمات الأخرى من مطاعم ومركز أعمال وصالة تنفيذية وغرف مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتُعد مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية.

