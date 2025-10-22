Icon

محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
المواطن - فريق التحرير

بالتعاون مع مكتب مدينة طويق بالرياض، نظمت شركة نادك محاضرة توعوية في مبادرة المشي من فريق مشاة الرياض، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي الغذائي بين أفراد المجتمع.

وتناولت المحاضرة أهمية التغذية السليمة ودورها في دعم اللياقة البدنية والمحافظة على الصحة العامة، إلى جانب الإرشادات التي تسهم في تحقيق التوازن الغذائي للمشاركين في الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مسؤوليت “نادك” المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع النشاط البدني، وإسهامها في دعم برامج رؤية السعودية 2030 التي تسعى لرفع مستوى جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا.

