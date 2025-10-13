محافظ الأحساء يدشّن مشروع “أثر” للمسؤولية الاجتماعية للشركات

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، مشروع “أثر” للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الفائز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورته العاشرة، المقدم من مؤسسة الملك خالد بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، وتنفذه جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء، وذلك بحضور رئيس الجمعية الدكتور محمد العيد وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بمبادرة جمعية سند، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويُعزّز من مساهمة الشركات في تحقيق التنمية المحلية ورفع جودة الحياة في المحافظة.



ولفت سموّه إلى أن المشروع يسهم في تأهيل ممارسين في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من تأسيس وحدات متخصصة وفق أفضل المعايير، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية الدكتور محمد العيد، أن مشروع “أثر” جاء استجابة للتوجهات الوطنية في مجال الاستثمار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل من خلال المشروع على بناء قدرات الشركات والمؤسسات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني لتفعيل برامج ومبادرات ذات أثر ملموس على المجتمع والاقتصاد.



من جهته قدّم المشرف على مشروع “أثر” سعود الشعيبي شكره لسمو محافظ الأحساء، على اهتمامه وتشجيعه الدائم لجمعية سند للمسؤولية الاجتماعية، ومتابعته المستمرة لمشروعاتها التنموية، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز جهود الجمعية وفوزها بمنحة “أهالينا” لدعم مشروع “أثر”.

وشهد سموّه خلال التدشين توقيع اتفاقيتين لجمعية سند ضمن شراكات إستراتيجية، الأولى مع جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية؛ وتهدف إلى توفير فرص وظيفية متخصصة للمستفيدين من المشروع، والإسهام في تأهيلهم ورفع كفاءاتهم من خلال برامج تدريبية نوعية تدعم مسارات التمكين المهني، والثانية مع مؤسسة العدسة الذكية للإنتاج الفني؛ وتستهدف تعزيز التعاون الإعلامي لنشر رسائل المشروع وتسليط الضوء على مبادراته، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز أثره الإيجابي.