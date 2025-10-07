محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية

Icon

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أحالت جهات التحقيق المصرية، الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة على خلفية أغنيته الأخيرة التي تحمل عنوان “رقم واحد يا أنصاص”، وذلك بعد اتهامه ببثها دون الحصول على التصاريح اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، إضافة إلى احتوائها على كلمات تُحرّض على العنف وتخالف الذوق العام.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى شهر أغسطس الماضي، حين تلقت إدارة الأغاني بالرقابة بلاغًا يفيد بانتشار الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، رغم أنها غير معتمدة رسميًا.

وأوضحت الرقابة أن كلمات الأغنية تتضمن عبارات مسيئة وتعبيرات خارجة عن الأعراف العامة، مؤكدة أنها غير صالحة للعرض أو النشر العام، كما لم يتم الترخيص بتصوير الكليب أو نسخ كلماته.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الفنان محمد رمضان نشاطه الفني، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد في الولايات المتحدة الأميركية برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الإلكترونية.

