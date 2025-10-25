لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
تعرّضت النائبة الأمريكية إليانور هولمز نورتون، عضو مجلس النواب الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا، لعملية احتيال أمام منزلها في العاصمة واشنطن.
وعن تفاصيل الحادث، فقد استولى محتالون على 4.4 آلاف دولار من بطاقتها الائتمانية بعد أن زعموا بأنهم عمال نظافة.
وأوهم المحتالون النائبة بتنفيذ خدمات تنظيف لم تُنفّذ فعليًا، وسحبوا الأموال من بطاقتها، قبل أن تكشف لاحقًا أن الزيارة لم تكن مجدولة من قبل إدارة المبنى الذي تسكن فيه، وفقًا لما أوردته قناة NBC4.
وكشف تقرير لشرطة مقاطعة كولومبيا أن نورتون تعاني من “مرحلة أولية من الخرف”، وهو ما نفاه مكتبها بشدة، مؤكدًا أن الضابط الذي دوّن الملاحظة “لا يملك المؤهلات الطبية لإصدار مثل هذا التوصيف”.
وتابع البيان الصادر عن مكتب النائبة أن نورتون تصرّفت فور اكتشافها للحادثة، حيث أبلغت إدارة المبنى، ثم تواصلت مع الشرطة، التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.