محمية الملك سلمان.. موئل مثالي لتكاثر المئات من الطيور المهاجرة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
تُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أحد أهم المحميات الطبيعية في المملكة التي تحتضن تنوعًا فريدًا من الطيور خلال رحلاتها الموسمية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة، سلطت الهيئة من خلال منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي الضوء على أهمية التوعية بالحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، وزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجهها وأهميتها البيئية، لما تلعبه من دور حيوي في التوازن البيئي.
وتضم المحمية عددًا من أهم المسارات التي تستخدمها الطيور المهاجرة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتوفر فيها بيئات متنوعة تشمل الجبال والوديان والمسطحات الطينية والمائية؛ مما يجعلها موئلًا مثاليًّا للراحة والتغذية والتكاثر المؤقت لمئات الأنواع من الطيور، مؤكدة التزامها بدورها في حماية الطيور المهاجرة وتعزيز منظومة المراقبة البيئية، بما ينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية والدولية للحفاظ على التنوع الحيوي، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الجهود العالمية لحماية الطيور وموائلها.
يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة في كل عام، بما يتزامن مع الأوقات العالمية لهجرة الطيور في العالم، وهو يوم يسلط الضوء على أهمية حماية الطيور المهاجرة وموائلها الطبيعية.