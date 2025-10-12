Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سلطت الضوء على التوعية بالحفاظ على الطيور المهاجرة

محمية الملك سلمان.. موئل مثالي لتكاثر المئات من الطيور المهاجرة

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
محمية الملك سلمان.. موئل مثالي لتكاثر المئات من الطيور المهاجرة
المواطن - واس

تُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أحد أهم المحميات الطبيعية في المملكة التي تحتضن تنوعًا فريدًا من الطيور خلال رحلاتها الموسمية.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة، سلطت الهيئة من خلال منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي الضوء على أهمية التوعية بالحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، وزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجهها وأهميتها البيئية، لما تلعبه من دور حيوي في التوازن البيئي.

وتضم المحمية عددًا من أهم المسارات التي تستخدمها الطيور المهاجرة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتوفر فيها بيئات متنوعة تشمل الجبال والوديان والمسطحات الطينية والمائية؛ مما يجعلها موئلًا مثاليًّا للراحة والتغذية والتكاثر المؤقت لمئات الأنواع من الطيور، مؤكدة التزامها بدورها في حماية الطيور المهاجرة وتعزيز منظومة المراقبة البيئية، بما ينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية والدولية للحفاظ على التنوع الحيوي، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الجهود العالمية لحماية الطيور وموائلها.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة في كل عام، بما يتزامن مع الأوقات العالمية لهجرة الطيور في العالم، وهو يوم يسلط الضوء على أهمية حماية الطيور المهاجرة وموائلها الطبيعية.

