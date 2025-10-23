Icon

في مدينة الرياض

مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٤ مساءً
مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
المواطن - فريق التحرير

وقف مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض لاستضافة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، خلال الفترة 26 أكتوبر – 1 نوفمبر 2025م، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ تشوبريان ألكسندر.

وشملت الجولة، الاطلاع على مواقع تدريبات المنتخبات، ولجان التحكيم والمسابقات، والخدمات الطبية، والمركز الإعلامي، واستعراض جدول أعمال لجان البطولة، واستقبال وإقامة الوفود المشاركة من (22) دولة من مختلف دول العالم، لخوض (4) منافسات هي “تسلق السلم الخطّاف، وسباق (100) متر حواجز، وسباق التتابع (400) متر، وسباق المكافحة باستخدام مضخات المياه والخراطيم”.

وتأتي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من (300) متسابق، لتعزز مكانة المملكة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.

