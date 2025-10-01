Icon

احتفلت لأول مرة باليوم الوطني السعودي من مكتبها في حي جاكس

مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر
المواطن - هاشم القرني – الرياض

احتفلت شركة سناب شات في المملكة العربية السعودية لأول مرة باليوم الوطني السعودي من مكتبها في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة صناع محتوى وإعلاميين وشركات وعدد من شركاء المنصة في المملكة.

ويأتي هذا الاحتفال بعد مرور عام على وجود الشركة في المملكة وتعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات والمؤسسات.

وقال عبدالله الحمادي، المدير العام لشركة سناب شات في المملكة العربية السعودية، في حديث خاص لصحيفة “المواطن“: “نحن سعيدون باحتفالنا لأول مرة في اليوم الوطني السعودي في مكتب سناب شات في حي جاكس بالدرعية. في هذا اليوم أردنا أن نحتفل بمرور عام على وجودنا في المملكة، وبالتعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات والمؤسسات.

وتابع: حرصنا أن يكون الاحتفال ليس مجرد فعالية محلية لسناب شات، بل مناسبة تجمعنا مع عائلة سناب شات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث شاركنا فيها صناع محتوى، إعلاميون، شركات، وغيرهم من المجتمعات التي أثرت المنصة في المملكة.

يوم مميز

وأضاف: نحن في سناب شات نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في هذا السوق بشكل أكبر. وبالنسبة لنا فإن اليوم الوطني السعودي يوم مميز، إذ أطلقنا خلاله أول مجموعة Bitmoji بالزي السعودي، لتمكين المستخدمين في المملكة من التعبير عن ثقافتهم باستخدام أزياء محلية سعودية.

كما أود أن أشير إلى أن سناب شات في المملكة العربية السعودية افتتح مكتبه في نوفمبر الماضي، حيث بدأنا بخمسة موظفين فقط، واليوم نفخر بأن فريقنا وصل إلى أكثر من 50 موظفًا من خيرة الشباب السعوديين، وهو ما يعكس التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية وتوظيفها في قيادة النمو الرقمي.”

وأضاف رونان هاريس، المدير العام لشركة سناب شات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لقد كان نمو هذا السوق والتغييرات فيه استثنائيًا. ونحن في سناب شات في غاية الحماس والفخر بأن نكون جزءًا من قيادة التغيير والنمو الذي سيأتي خلال العشر سنوات القادمة أيضًا، سنواصل توسيع نطاق تواجدنا هنا كجزء من التزامنا الدائم، لذا نتوجه إليكم مجددًا بجزيل الشكر على شراكتكم المستمرة. نحن هنا لدعمكم في كل ما تحتاجونه، ونأمل أن نتحد معكم لمساعدتكم على تنمية أعمالكم وتوسيع جمهوركم على مدى السنوات القادمة. شكرًا لكم.”

وقد جاء هذا الحدث الذي جمع صناع المحتوى والإعلاميين وشركاء المنصة كمساحة لتبادل الأفكار حول الأحداث الحالية ومستقبل صناعة المحتوى في المملكة. وتأكيدًا لمكانتها، تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن سناب شات يعد من أقوى المنصات الاجتماعية في المملكة، حيث يبلغ معدل استخدام التطبيق للفرد الواحد في السعودية ما يقارب 50 مرة في اليوم خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس عمق ارتباط المستخدمين بالمنصة وتأثيرها المتنامي في المشهد الرقمي والإعلامي.

 

