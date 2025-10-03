Icon

ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي
المواطن - فريق التحرير

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تفاهم مع نادي الصقور، بهدف دعم المجهودات الوطنية في تعزيز الموروث الثقافي والسياحة البيئية وإشراك المجتمع المحلي، وذلك من خلال نقل المعرفة ومشاركة الخبرات ودعم البرامج والمشاريع المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثّل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، فيما مثّل النادي الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي.

وتناولت بنود المذكرة عددًا من أوجه التعاون تمثلت في تعزيز القيم المرتبطة بالموروث الثقافي من خلال برنامج “صقار المستقبل”، الذي يقيمه النادي بهدف تدريب النشء على الصقارة، وبرنامج “سلومنا” الذي تقدمه الهيئة لتعزيز انتماء الجيل الناشئ لهويتهم الوطنية وترسيخ فهمهم للتاريخ والثقافة السعودية، مع التركيز على نقل المعرفة حول التراث السعودي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج “صقار المستقبل” لأبناء المجتمع المحلي بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال تربية الصقور وتعزيز ارتباطهم بالموروث الثقافي.

وشملت المذكرة تعاون الطرفين في إقامة الفعاليات والأنشطة السياحية البيئية المعنية بمجال الصقور، ضمن نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وتخصيص المساحات الملائمة بما يتوافق مع ضوابط الحماية البيئية، وإطلاق المبادرات البيئية وتوعية المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية والفعاليات المختصة عن أهمية الموروث الثقافي والمحميات وضرورة المحافظة عليهما، ودعم تنفيذ هذه المبادرات حسب اختصاص الطرفين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن الجهود المشتركة بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ونادي الصقور السعودي، في سبيل توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته، ودعم المبادرات البيئية والسياحية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وربطها بالاستدامة البيئية.

