السعودية اليوم
حصاد اليوم
أُقيمت في الجامع الجمهوري بالعاصمة أستانا

مرشح الشؤون الإسلامية يفوز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن وحفظه في كازاخستان

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٥ مساءً
مرشح الشؤون الإسلامية يفوز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن وحفظه في كازاخستان
المواطن - فريق التحرير

في منجزٍ وطنيٍ جديدٍ لحَمَلةِ كتابِ الله، أعلنت جمهورية كازاخستان فوز مرشّح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فهد بن محمد بن حامد الشامي بالمركز الأول في المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه، التي أُقيمت في الجامع الجمهوري بالعاصمة أستانا، والذي يُعدّ أكبر جوامع كازاخستان ووسط آسيا، بمشاركة 21 دولة من مختلف دول العالم.

إنجاز نوعي

ويُعدّ هذا الفوز إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدولية التي حققتها الوزارة في مجال العناية بكتاب الله الكريم، ويجسّد مكانة المملكة الريادية في خدمة القرآن الكريم وأهله، ودعم المسابقات القرآنية التي تُقام في مختلف دول العالم، امتدادًا لرسالتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ مبادئ التعاون والتآخي بين الشعوب الإسلامية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقات القرآنية الدولية والمحلية، وحرصه المستمر على إبراز الجهود المباركة التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله، ونشر رسالته السمحة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تعزيز الدور العالمي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

