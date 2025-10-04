Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٢ مساءً
مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (3.6) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

