مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض

حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا أسرع طريقة للتخلص من الكرش في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب المنافذ الجمركية تسجل 1509 حالات ضبط خلال أسبوع أمين منطقة الرياض يطلق برنامج “تحوّل الرياض البلدي” “المواطن” في جولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. محفل ثقافي يجمع الكبير والصغير سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها حالة مطرية غزيرة على الباحة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه (3.6) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.