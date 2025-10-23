مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.