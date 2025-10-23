Icon

في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة Icon مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية Icon سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن Icon التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن Icon هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن Icon أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان Icon تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل Icon لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ مساءً
مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
بيئة الشرقية تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي

بيئة الشرقية تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد