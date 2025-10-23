في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟
ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.