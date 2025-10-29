مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق
عبرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تحمل سلالًا غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا وصل منهما حتى الآن (70) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,648) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر به.