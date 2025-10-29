Icon

مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة

مرخصة من وزارة الاعلام

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ مساءً
مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

عبرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تحمل سلالًا غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا وصل منهما حتى الآن (70) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,648) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر به.

