مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣١ مساءً
مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عبرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تحمل سلالًا غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. ‎

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

