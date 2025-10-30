مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل

اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية مشروع “نماء واكتفاء” في موسمه التاسع، والذي نُفّذ بدعمٍ من مؤسسة العنقري، مستهدفًا تمكين المرأة السعودية وتأهيلها مهنيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانخراط في سوق العمل، ضمن مسارات الجمعية التنموية.

دورات تدريبية مجانية

وشهد البرنامج هذا العام تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية المعتمدة التي شملت مجالات متنوعة، منها التسويق الإلكتروني، مهارات اساسية في إدارة المشاريع، اساسيات المكياج الاحترافي، بمشاركة ٣٢ مستفيدة من مختلف الفئات العمرية.

وقدمت الدورات نخبة من المدربات المتخصصات، حيث تناولت موضوعات عملية مكّنت المشاركات من اكتساب مهارات مهنية حديثة، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتهيئتهن لبدء مشاريعهن الخاصة أو الانضمام إلى سوق العمل بكفاءة عالية.

وأكدت جمعية مساعي أن البرنامج أسهم في دعم مسيرة التحول من الرعوية إلى التنموية، من خلال بناء القدرات وتعزيز الإنتاجية لدى النساء المستفيدات، مما يعكس التزام الجمعية بأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت الجمعية عن فخرها بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج، مؤكدةً استمرارها في تبني مبادرات تنموية تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة المستفيدات، وتسهم في تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في نهضة المجتمع وبناء مستقبل واعد قائم على التمكين والاستدامة.