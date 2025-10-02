Icon

برنامج يهدف لتمكين المنظمات غير الربحية

مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٩ مساءً
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
المواطن - فريق التحرير

حققت جمعية مساعي النسائية الخيرية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك بفوزها بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورته العاشرة لعام 2025م، و الذي أطلقته مؤسسة الملك خالد بالشراكة مع البنك الاهلي السعودي و هو برنامج يهدف لتمكين المنظمات غير الربحية من خلال دعم مشاريعهم التنموية التي تسهم في تنمية المجتمعات.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود الجمعية في مجال تمكين الأسر والمرأة والشباب عبر برامج نوعية تجمع بين التنمية المجتمعية والابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في رفع كفاءة المستفيدين وتحقيق الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعربت إدارة جمعية مساعي عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذه المنحة ستكون دافعاً لمزيد من التوسع في المبادرات والبرامج التي تحقق الاستقرار المعيشي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

واختتمت الجمعية بيانها بتقديم الشكر لـ مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي على دعمهم المتواصل من خلال برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، متمنية أن يكون هذا التعاون لبنة جديدة في مسيرة العمل الخيري المستدام وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع.

