مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025م، من انتزاع (1.190) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (5) ألغام مضادة للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.135) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين مبتكرتين.

وفي محافظة عدن تمكن فريق “مسام” من نزع (232) ذخيرة غير منفجرة، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية حيس، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية الخوخة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و(14) لغمًا مضادًا للدبابات و(867) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و (27) لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية مأرب، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج جرى نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة.

وفي محافظة شبوة نزع (5) ألغام مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بديرية عين، و(3) ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و(19) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و (6) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المخاء، و(4) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى (3.325) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (519.824) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.